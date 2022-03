Anniversaire royal : L'adorable cadeau de George, Charlotte et Louis

À l'occasion du 73e anniversaire de mariage de la reine et du prince Philip, les enfants du prince William ont confectionné un joli présent.

«C'était très spécial d'être invité à photographier la reine et le duc d'Édimbourg pour leur 73e anniversaire de mariage», a confié le photographe Chris Jackson. «C'était vraiment touchant de saisir le moment où ils ont découvert la carte fabriquée par leurs arrière-petits-enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte».