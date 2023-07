Législatives 2023: L'ADR se présente avec ses trois députés sortants

L'ADR avait entamé la législature avec quatre députés (deux dans le Sud, un dans le Centre et un dans le Nord), le parti la termine avec trois élus, après la défection de Roy Reding dans la dernière ligne droite, fin juin. Mais le député du centre ayant quitté l'ADR parce qu'il n'était pas envisagé de le choisir une nouvelle fois parmi les candidats, son départ n'a pas changé grand-chose aux 60 candidats présentés vendredi soir.

L'ADR a en effet présenté ses 60 candidats d'un coup, vendredi soir à Mamer, et compte sur ses sortants pour renforcer sa présence à la Chambre. Les députés Fred Keup et Fernand Kartheiser, député depuis 2009, sont en effet tête de liste dans la circonscription Sud. Jeff Engelen est lui tête de liste dans le Nord, au côté de Michel Lemaire.

Dans le centre, Tom Weidig et Alex Penning mèneront les candidats pour tenter de reprendre le siège parti avec Roy Reding. Enfin, dans l'Ouest, Alexandra Schoos et Robi Beissel sont têtes de liste. Lors du dernier scrutin, l'ADR avait réuni un peu plus de 8% des voix.