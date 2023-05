L'aéroport de Mexico fermé à cause du volcan Popocatépetl

Avec 5 452 mètres d'altitude, le Popocatépetl est le deuxième volcan le plus élevé du Mexique.

«Nous avons repris les opérations de décollage et d'atterrissage à partir de 10H00 (18H au Luxembourg)», a indiqué l'aéroport de Mexico sur Facebook, samedi, précisant avoir retiré des pistes les cendres du volcan qui s'y étaient accumulées.

Le Popocatépetl est surveillé 24 heures sur 24, 365 jours par an, en raison du risque que son activité fait peser sur les populations environnantes. Il a émis des fumerolles et des matières incandescentes dans la nuit de vendredi et jusqu'à tôt samedi matin, selon la protection civile mexicaine.