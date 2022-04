Accusations d'agression sexuelle : L'affaire Bourdin classée sans suite, les faits étant prescrits

L'enquête pour agression sexuelle visant Jean-Jacques Bourdin a été classée sans suite, les faits étant prescrits.

L'enquête pour agression sexuelle visant Jean-Jacques Bourdin a été classée sans suite, a annoncé vendredi le journaliste dans un communiqué transmis par son avocat, Me Christian Saint-Palais. Cette enquête a été classée sans suite le 7 avril pour prescription de l'action publique, a confirmé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

«Pas une surprise»

Quelques jours plus tard, une seconde femme avait aussi déposé une plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle, accusant M. Bourdin de faits survenus à la fin des années 1980. «J'ai toujours fermement contesté les faits qui m'étaient reprochés», rappelle dans son communiqué le journaliste qui avait été écarté des antennes de BFMTV et RMC le 23 janvier, quelques jours après l'ouverture de l'enquête.