Au Luxembourg: L'affaire Heem.lu laisse des salariés «dans l'angoisse»

L'équipe soignante, qui comptait encore une quarantaine de membres en septembre dernier, a enregistré des départs et arrêts maladie depuis l'automne 2022, et une perquisition de police en décembre.

«Aucun employé n'était au courant»

Heem.lu, crée en 2019, a obtenu le 1er octobre 2021, un agrément d'un an de la part du ministère de la Famille, «le temps de vérifier la conformité avec le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999». Toutes les conditions n'étant pas encore tout à fait remplies, l'agrément provisoire a été prolongé de six mois, précise le ministère. Il arrivera à échéance le 31 mars prochain.

Salariés et «indépendants»

Selon ces témoins, indépendants et salariés cohabitaient dans l'entreprise. La part des salariés du réseau (8 au 1er janvier 2022) augmentant peu à peu jusqu'à l'intégration de tous l'été dernier. «On était moins bien payées comme indépendants et on attendait de pouvoir passer sur le réseau pour bénéficier de la convention de soins qui est plus avantageuse», confie une soignante.