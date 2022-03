L'Affaire Ouaddou, ou le procès du racisme dans les stades

Le procès du supporteur messin pour «injures publiques à caractère racial» contre le capitaine de Valenciennes s'est transformé en procès contre le racisme dans le football.

Le prévenu a reconnu avoir crié "sale négro", "sale arabe" et "espèce de singe" lors de la rencontre de Ligue 1 du 16 février opposant Metz à Valenciennes, mais maintenu que ces insultes étaient "dirigées vers un joueur du FC Metz", et non vers Ouaddou. "Je me suis laissé emporter. Je ne suis pas raciste", s'est-il défendu à l'audience, visiblement très stressé. "Je n'ai pas réfléchi, je le regrette. Je m'excuse sincèrement", a-t-il poursuivi, tremblant.