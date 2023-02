États-Unis : L'affreux épilogue après la disparition de trois rappeurs

Quelques heures après cette annulation, l'inquiétude est montée d'un cran après le signalement de la disparition de Marley Whoop. L'artiste était passé chercher ses deux compères B12 et Jugg avant de se rendre à la discothèque. Les trois hommes n'ont plus donné signe de vie par la suite, et leurs téléphones ne présentaient aucune activité, ce qui ne laissait rien présager de bon... Un appel à témoins, largement relayé, a été lancé, sans résultat probant jusqu'à une découverte décisive.