L'Afghanistan aura sa présidentielle en août

Fixé à l'origine au printemps 2009, la date de l'élection du nouveau président afghan a été fixé au 20 août, dans un contexte toujours marqué par les combats avec les Talibans.

Mais il est de plus en plus contesté ces derniers mois au sein de la communauté internationale, et un article du New York Times affirmait mercredi que l'administration Obama allait adopter une ligne plus "ferme" à son égard, le considérant comme un "obstacle" à la reconstruction du pays en raison de la corruption rampante au sein du pouvoir, qu'il n'a pas su empêcher. Il a cependant reçu un soutien remarqué mercredi de la Maison-Blanche.