«Course-poursuite» à New York : L'agence photo envoie promener Harry et Meghan

La version de Meghan et Harry diffère de celle de la police, du maire, d’un chauffeur de taxi et de l’agence photo. Getty Images via AFP

Course poursuite haletante de deux heures dans les rues de New York, vitesse excessive, feux rouges grillés, écarts sur les trottoirs, piétons mis en danger, sueurs froides, issue catastrophique évitée de peu… Le communiqué diffusé mercredi par Harry et Meghan à l’issue d’une soirée avait l’allure d’un scénario de film d’action. Dans la foulée, la police de New York, le maire de la ville et le chauffeur de taxi ayant pris en charge le couple ont dédramatisé les faits.

C’est au tour de l’agence de photo mise en cause par les Sussex de donner sa version, via un communiqué transmis à ET. Spécialisée dans les clichés de stars, Backgrid avait engagé quatre photographes pour couvrir la sortie du couple. «Ils n’avaient aucune intention de causer du stress ou du mal, leur seul outil était leur appareil photo», explique l’agence, qui conteste fermement les termes de «paparazzi extrêmement agressifs». Backgrid précise que «certains clichés montrent même Meghan Markle souriant à l’intérieur d’un taxi».

La réponse cinglante de Backgrid

L’agence indique que sur les quatre photographes engagés ce soir-là, trois avaient une voiture et un se déplaçait à vélo. Ceux-ci dénoncent d’ailleurs le comportement imprudent d’un des chauffeurs faisant partie du convoi des Sussex. «L’un des quatre SUV de l’escorte de sécurité du prince Harry conduisait d’une manière qui pouvait être perçue comme imprudente. Le véhicule a été vu en train de bloquer des rues, et dans une vidéo, on le voit se faire arrêter par la police», témoignent-ils

Backgrid assure qu’elle va se pencher sur cette affaire. «Nous prenons les allégations du prince Harry au sérieux et nous mènerons une enquête approfondie sur la question», écrit-elle. La réponse de l’équipe juridique des Sussex n’a pas tardé, selon TMZ: «Nous exigeons par la présente que Backgrid nous fournisse immédiatement des copies de toutes les photos, vidéos et/ou films pris par les photographes indépendants», a-t-elle écrit.