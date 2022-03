Décision de justice : L'agresseur de Berlusconi a été innocenté

L'homme qui avait lancé une statuette au visage du président du Conseil italien, lui cassant le nez et deux dents, n'est pas en état d'être jugé, a décidé mardi la justice italienne.

"Pour le traitement, nous sommes absolument d'accord, et nous l'avons toujours été depuis le jour de l'agression, sur le fait que Massimo Tartaglia en a besoin", a-t-il déclaré. La décision de la magistrate prévoit que Tartaglia ne peut quitter l'hôpital qu'avec l'autorisation des médecins, et il lui est formellement interdit d'assister à une manifestation pendant un an, a ajouté Me Rubino.