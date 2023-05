Près de la gare de Luxembourg: L'agresseur de l'homme en sang a été arrêté

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux luxembourgeois depuis ce week-end. Un homme en sang se tient dans le hall du parking du Fort Neipperg, près de la gare de Luxembourg. Depuis plusieurs jours, le mystère demeurait autour de l'identité de la victime et des circonstances dans lesquelles elle avait été blessée.

Mardi après-midi, la police donne enfin quelques détails sur les faits. Les forces de l'ordre ont été informées des faits vers 4h du matin, samedi. Et sur place, les agents ont effectivement trouvé une personne «blessée à la tête et à un bras dans l'entrée du parking».

Grièvement touché, l'homme a immédiatement été transporté à l'hôpital par les secours. L'enquête a, elle, rapidement avancé. Une personne fortement soupçonnée d'être responsable de l'agression, menée avec un tesson de bouteille, a été arrêtée et présentée au juge d'instruction samedi après-midi. On ignore encore, en revanche, si des charges ont été retenues contre cette personne et si elle a été placée en détention provisoire.