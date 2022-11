Aux Etats-Unis: L'agresseur voulait «briser les rotules» de Nancy Pelosi et l'enlever

Aux États-Unis : L'agresseur voulait «briser les rotules» de Nancy Pelosi et l'enlever

L'homme suspecté de la violente attaque «à motif politique» du mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi, a été inculpé de tentatives de meurtre et d'enlèvement.

Getty Images via AFP

L'homme suspecté de la violente attaque «à motif politique» du mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi, a été inculpé de tentatives de meurtre et d'enlèvement, ont annoncé lundi les autorités américaines. David DePape, qui cherchait l'élue, avait déclaré lors de son arrestation avoir eu l'intention de lui «briser les rotules» si elle mentait, selon un document judiciaire fédéral. Il s'était introduit vendredi matin dans le domicile du couple, à San Francisco, équipé notamment de corde, de paires de gants et de ruban adhésif, a précisé le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Autant d'éléments qui prouvent, selon le ministère, qu'il avait l'intention de kidnapper la responsable, un chef d'inculpation fédéral qui pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Avoir agressé son mari lui fait encourir une autre peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans, a déclaré le ministère de la Justice. Lundi soir, la procureure de San Francisco a annoncé une volée de nouveaux chefs d'inculpation, notamment tentative de meurtre et cambriolage, cette fois au niveau local et non fédéral.