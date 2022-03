Séisme : L'aide n'est pas toujours arrivée pour les Haïtiens

PORT-AU-PRINCE - Malgré des dons venus du monde entier, les victimes du séisme n'ont pas vu grand-chose venir.

Haïti n’a reçu que 10% de l’aide internationale promise (...). La reconstruction est toujours très lente, et les Haïtiens n’en voient pas les bénéfices», a dit le président de la République dominicaine voisine, Leonel Fernández, lors d’une allocution dans une université de la capitale américaine.

De plus, la majeure partie de l’aide internationale qui arrive dans le pays est acheminée vers les ONG et n’est pas contrôlée par le gouvernement haïtien, a expliqué le président dominicain.