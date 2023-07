Japon: L'AIEA valide le plan de rejet des eaux de Fukushima

Le plan du gouvernement japonais de rejeter dans l’océan de l’eau traitée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima «satisfait aux normes internationales de sûreté» et aura un impact «négligeable», a déclaré mardi le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Cette évaluation, réalisée dans le cadre de l’examen final par l’AIEA du plan japonais, a été communiquée pendant la visite à Tokyo du chef de l’organisation, Rafael Grossi, avant le début du rejet d’eau prévu cet été.

«L’AIEA a conclu que la démarche et les activités de rejet de l’eau traitée satisfont aux normes de sûreté internationale pertinentes», selon son rapport. «Les rejets contrôlés et progressifs de l’eau traitée dans la mer auraient un impact radiologique négligeable sur la population et l’environnement», ajoute celui-ci.