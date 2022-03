Pollution de l'air : L'«airpocalypse» frappe à nouveau Pékin

La mégalopole subit depuis jeudi un nouveau pic redoutable de pollution atmosphérique. Les touristes se font donc plus rares dans les rues de la capitale chinoise.

«Il y a de moins en moins de visiteurs ici», constate jeudi avec amertume Xiao Yan, une Chinoise offrant ses services de guide touristique, place Tian'anmen. «Il faut dire que sur Internet, on parle sans cesse de l'air irrespirable», poursuit-elle devant l'entrée de la Cité interdite, enveloppée dans un épais brouillard. La purée de pois polluante oblige des véhicules à rouler les phares allumés en plein jour sur l'avenue de la Paix éternelle, une artère qui coupe Pékin sur une trentaine de kilomètres. Le mausolée où repose Mao, imposant cube de béton au centre de la place, semble perdu dans la brume.

La densité de particules de 2,5 microns de diamètre (PM 2,5), les plus nocives, a atteint tôt jeudi à Pékin le seuil de 671 microgrammes par mètre cube, selon l'ambassade américaine. Ce niveau est 27 fois plus élevé que le plafond préconisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une exposition de 24 heures. De telles situations sont désormais surnommées «airpocalypses» en Chine. Place Tian'anmen, devant le célèbre portrait du Grand Timonier, les touristes enlèvent leur masque filtrant le temps d'une photographie. «Je n'ai jamais connu un truc pareil», s'exclame Richard Deutsch, un Américain de 59 ans qui profite d'une pause dans son voyage d'affaires pour faire un saut à la Cité interdite. Il explique avoir senti l'odeur caractéristique du charbon brûlé en descendant plus tôt dans le hall de son hôtel, où un employé lui a remis un masque.