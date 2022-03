Groupe culte : L'album de la décennie revient aux Strokes

C'est officiel. Du moins d'après le magazine britannique NME, l'album de la décennie revient aux Strokes.

Avec «Is This It» paru en 2001, le groupe de New York a su rendre au rock ses lettres de noblesse et en faire un genre à nouveau lucratif, à une époque dominée essentiellement par les musiques électroniques.

En deuxième et troisième positions, on retrouve le «Up The Bracket», des Libertines et le «XTRMNTR», de Primal Scream. Le classement a été réalisé suite à un sondage auprès des gens de la profession, dont des artistes, des producteurs et des patrons de labels.