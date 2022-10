Sortie attendue : L'album de Taylor Swift provoque des pannes sur Spotify

«Quelque chose ne va pas»

Les passionnés ont découvert 13 chansons entièrement centrées autour de l'heure fatidique où l'horloge sonne les douze coups. «Midnights» est «l'histoire de 13 nuits blanches éparpillées au cours de ma vie», a expliqué Taylor Swift sur Twitter, et tous les titres «forment un tableau complet de l'intensité de cette heure folle et mystique».

Electro-pop

Pas de «tube»

Le ton de l'album, où la diva pop Lana Del Rey prête sa voix suave pour un duo sur «Snow on The Beach», reste volontairement dépouillé. Taylor Swift y partage ses ruminations nocturnes, ses réflexions sur l'âge qui avance inexorablement et sur les implications de l'amour, sans jamais se déchaîner sur les douze coups de minuit. Ce nouvel opus est globalement salué par la presse anglo-saxonne. Le quotidien britannique The Guardian souligne ainsi le côté «calme, serein et mature» d'un disque «rempli de chansons fantastiques».