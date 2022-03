L'album parfait, en attendant la neige

Les Écossais de Snow Patrol signent, avec onze nouvelles

chansons, leur album

le plus abouti.

Mais il faut reconnaître que nous sommes loin de la première tendance affichée par le groupe au début de sa carrière, il y a dix ans. Le côté désinvolte et parfois brouillon des compositions a été remplacé par des productions soignées, moins agressives et souvent mélancoliques.

Tout comme des flocons de neige qui fondent lentement sur le sol tiède, les morceaux s'imprègnent dans notre cerveau sans jamais nous bousculer. Quand interviennent guitares pour gonfler le son, on pense d'emblée à Wembley, au Stade de France, et même à la Rockhal, lieux assez grands pour faire respirer ces compositions.

Les ouvertures aérées, ici, sont la véritable marque de fabrique de ce groupe qui même pour un film aussi mouvementé que «Spiderman», a signé un «Signal Fire» qui était tout sauf ce que son titre suggérait. Le morceau «Take Back The City» essaie de faire remuer plus que la tête et on se surprend en train de taper du pied quand arrive le refrain. Une belle promesse pour les albums à venir.