L'alcool au volant, un fléau toujours aussi meurtrier

La nouvelle campagne française de lutte contre l’alcool au

volant, qui reste depuis 2006 la première cause d’accidentalité, a été lancée.

La déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Michèle Merli, a présenté à Paris les chiffres 2008: «6256 accidents corporels dont 878 mortels (faisant 1200 morts et 8 324 blessés) ont mis en cause un conducteur avec un taux d’alcool positif et 95% des conducteurs impliqués dans les accidents mortels avec un taux d’alcool dans le sang supérieur au taux légal sont de sexe masculin».