Les Luxembourgeois et l'alcool : «L'alcool est accepté au plus haut niveau politique»

Une enquête publiée mercredi révèle que les citoyens européens sont majoritairement en faveur de mesures contre l'alcool. Mais certains comportements au Luxembourg ont la vie dure.

Ainsi, 37% des résidents luxembourgeois affirment être capables de conduire après avoir bu plus de deux verres. Un pourcentage qui classe le Luxembourg parmi les mauvais élèves européens, juste derrière Chypre (38%), devant la Belgique (36%) et la France (32%). «C'est bien connu, les conducteurs luxembourgeois sont des héros en matière de conduite sous l'effet alcoolique, indique Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière luxembourgeoise, contacté par lessentiel.lu. Le problème c'est que l'alcool est partout et est accepté partout, même au plus haut niveau politique.»