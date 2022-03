L'alcootest a carburé cette nuit

LUXEMBOURG - Il y a quelques jours sortait une étude sur la consommation d’alcool des automobilistes luxembourgeois. La nuit de mercredi à jeudi n’a pas mis à mal les conclusions de ce rapport.

Selon cette étude, 40% des Luxembourgeois affirment avoir pris le volant, en sachant qu'ils avaient trop bu. C'est le double de la moyenne européenne. Et la nuit dernière, les comportements à risques étaient au rendez-vous.

À 21h15, un automobiliste a pris la sortie Bettembourg/Hellange sur l’A13 quand il s’est retrouvé nez à nez avec un autre automobiliste qui venait en sens inverse. Il a freiné mais n’a pu éviter un mur de séparation à droite et des pylônes à gauche puis a percuté le véhicule. Le conducteur s’est enfui après un court entretien avec l’autre automobiliste, le laissant au milieu des dégâts. Celui-ci a relevé la plaque d’immatriculation et le fuyard a été interpellé par une patrouille chez lui. Le contrôle d’alcoolémie s’est révélé positif et son permis lui a été retiré.