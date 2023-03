Syndicat au Luxembourg : L'Aleba ne veut plus se contenter de la Place financière

LUXEMBOURG - L'Aleba, syndicat historique des employés de banques et d'assurance, s'ouvre aux salariés des autres secteurs d'activité et veut changer le jeu syndical.

Roberto Mendolia, président de l'Aleba. L'essentiel

«Plus de 57% des délégations du personnel sont neutres et non affiliées à un syndicat», pointe Roberto Mendolia, le président de l'Aleba. «Nous voulons que la voix de ceux qui ne sont pas politisés soit entendue, les neutres ont droit à la parole. L'Aleba est neutre financièrement et politiquement, car nous ne voulons pas subir d'influences politiques dans nos choix».

L'Aleba, qui revendique quelque 10 000 affiliés, réclame donc une réforme des règles de la représentativité syndicale, pour «préserver la démocratie». «On ne peut pas limiter le choix des travailleurs à deux syndicats politisés», martèle l'Aleba, dans un communiqué. Celle-ci veut donc être considérée comme un syndicat national au même titre que l'OGBL et le LCGB.

«Améliorer la qualité de vie au travail»

En attendant, l'Aleba se prépare à entrer dans l'arène aux prochaines élections sociales, prévues dans un an, le 12 mars 2024. Le syndicat va constituer des «silos» pour les différents secteurs d'activité et appelle déjà «les délégations neutres à se mettre sous bannière Aleba». Selon le président Mendolia, «nos idées et solutions sont exportables vers les autres secteurs» que la finance, où l'Aleba est largement leader. En outre, «notre syndicat est dirigé par les délégués du personnel élus, nous avons toujours un pied en entreprise et nos premiers délégués élus seront les prochains dirigeants de l'Aleba».

Pour les élections sociales, l'Aleba entend militer pour «tout ce qui améliore la qualité de vie au travail». Télétravail, «vraie» réduction du temps de travail, conventions sociales pour protéger le plus de salariés possibles, lutte contre le harcèlement et le burn out, la liste des sujets de campagne est longue. Le syndicat désormais généraliste veut aussi aller chercher les jeunes. L'adhésion sera d'ailleurs gratuite pour les moins de 30 ans.