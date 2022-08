Météo : L'alerte à la chaleur prolongée au Luxembourg

Mercredi et jeudi devraient encore être chauds. L'alerte à la chaleur déclenchée mardi par MeteoLux a été prolongée mercredi et jeudi, dans la moitié sud du pays. Les prévisionnistes attendent des températures maximales comprises entre 30 et 32°C et un rayonnement UV intense au cours des deux prochains jours.