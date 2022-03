Tempête au Luxembourg : L'alerte renforcée pour la nuit de dimanche à lundi

LUXEMBOURG - La tempête Eunice est tout juste derrière nous que déjà une nouvelle alerte au vent a été émise, à partir de dimanche soir et jusqu'à lundi soir.

Le pays doit être touché à partir de 20h ce dimanche et l'alerte restera en vigueur jusqu'à lundi à 19h.

MeteoLux a de nouveau classé le Grand-Duché en vigilance jaune aux vents forts pour dimanche soir, deux jours après le passage de la tempête Eunice, qui a fait d'importants dégâts en Europe. Le pays doit être touché à partir de 20h ce dimanche et l'alerte restera en vigueur jusqu'à lundi à 19h. Dimanche à la mi-journée, MeteoLux a même transformé l'alerte jaune en alerte orange entre 22h dimanche et 3h dans la nuit: «Le maximum des rafales sera atteint peu après minuit».

«Un nouveau système frontal traverse le pays avec de la pluie modérée et un vent très fort par moments», écrivait le prévisionniste dans son bulletin diffusé dimanche matin. Cet épisode devrait être d’une intensité moindre que la tempête Eunice, mais nécessite toutefois une vigilance particulière. «Vent très fort avec des rafales entre 90 et 100 km/h durant le passage du front froid», note MeteoLux. Lundi «durant l'après-midi», des rafales entre 65 et 90 km/h sont attendues.