Fonds d'investissement : L'Alfi ne relâche pas la pression

LUXEMBOURG – L'association luxembourgeoise des fonds d'investissement a tiré mercredi matin un bilan plutôt «positif» de 2013. Des défis restent à relever.

De gauche à droite: Anouk Agnes, deputy director general, Camille Thommes, director general, Marc Saluzzi, chairman et Gilbert Schintgen, vice-chairman of national affairs.

Le nombre de fonds et sous fonds est en légère augmentation sur un an, et près d'une centaine de nouveaux acteurs ont lancé des produits au Grand-Duché. «C'est un signe de confiance pour notre secteur», a commenté Camille Thommes, director general de l'Alfi. «Ces chiffres sont satisfaisants mais volatils», a pondéré Marc Saluzzi, chairman. Après l'implémentation de la directive AIFM sur les gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs (500 milliards d'euros d'actifs sous gestion) et l'aboutissement proche de FATCA, l'industrie reste face à un agenda réglementaire «chargé et menaçant».