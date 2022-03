Président absent : L'Algérie est toujours dans le flou le plus complet

Interrogations et rumeurs règnent autour de l’état de santé du président algérien Abdelmadjid Tebboune, transféré il y a un mois en Allemagne infecté au coronavirus.

Un mois après le transfert en urgence d’Abdelmadjid Tebboune en Allemagne pour y être soigné du coronavirus, l’opacité demeure sur l’état de santé du président algérien. Des doutes qui alimentent rumeurs et interrogations sur la direction de ce pays du Maghreb. Âgé de 75 ans, d’Abdelmadjid Tebboune a été admis le 28 octobre dans «l’un des plus grands établissements spécialisés d’Allemagne», sans précision de lieu. En fait, il est absent depuis au moins cinq semaines.

Car il s’est mis «volontairement à l’isolement» dès le 24 octobre – date de son dernier tweet – après avoir été en contact avec des hauts responsables de la présidence et du gouvernement contaminés, puis admis «dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire» de Ain Naâdja à Alger.

«Son état de santé n’inspire aucune inquiétude», avait alors assuré la présidence. «Cette longue absence pour maladie, doublée d’un "protocole" d’information langue de bois, indique que le président est vraiment malade», observe le politologue algérien Mohamed Hennad. «Mais si cette absence prolongée pose problème, ce n’est pas à cause de la maladie elle-même, c’est parce que le pouvoir, manquant de culture de l’État et de bon sens, se complique l’existence pour rien car la vérité finit toujours par éclater», relève Mohamed Hennad.

L’absence de d’Abdelmadjid Tebboune a réveillé le spectre de la vacance du pouvoir lors des hospitalisations à l’étranger d’Abdelaziz Bouteflika après son grave accident vasculaire cérébral en 2013. À la suite de cet épisode, c’est son frère Saïd qui a dirigé le pays et tenté avec le clan présidentiel d’imposer un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, poussant les Algériens à descendre massivement dans la rue en février 2019. Abdelaziz Bouteflika a démissionné le 2 avril 2019 sous la double pression de l’armée et du soulèvement populaire, inédit et pacifique, du Hirak.