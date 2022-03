Au Luxembourg : L'allègement des mesures validé par les députés

LUXEMBOURG - La Chambre a approuvé le projet de loi qui lève certaines restrictions de lutte contre le Covid. Les nouvelles règles entrent en vigueur, dès ce vendredi.

Les établissements horeca vont pouvoir rouvrir après 23h.

La nouvelle version, la 26e, de la loi Covid, a été approuvée par les députés, avec les 31 voix de la majorité. Le texte, proposé vendredi dernier par le gouvernement et défendu par le rapporteur LSAP, Mars di Bartolomeo, prévoit des allégements des mesures en vigueur, rendus possibles par un variant Omicron très contagieux, mais qui cause moins de cas graves que les précédents.

Ainsi, les bars, restaurants, et autres cafés pourront rester ouverts après 23h, dès ce vendredi soir. Ce qui permet aussi aux discothèques de rouvrir leurs portes. En outre, toutes les mesures concernant le secteur privé sont abandonnées. Le nombre de personnes possibles lors de rassemblements est revu à la hausse, et un concept sanitaire ne doit être demandé à la direction de la Santé, qu'avec plus de 2 000 participants.

Fin de quarantaine pour les cas contacts

L'autre gros morceau de cette loi, c'est la fin (déjà) du CovidCheck obligatoire en entreprise, en vigueur depuis moins d'un mois. Le régime 3G, qui est généralisé à tous les secteurs, les 2G et 2G+ étant abandonnés, devient facultatif au travail. La direction peut le maintenir avec l'accord de la délégation du personnel. Sinon, le port du masque et la distanciation deviennent obligatoires. Le texte a d'ailleurs été corrigé pour que la mesure s'applique aussi aux administrations et au secteur public, ce qui répond à une critique du Conseil d'État .

Enfin, avec cette nouvelle loi Covid, les cas contact ne seront plus mis en quarantaine, qu'ils soient vaccinés ou non. Et pour les personnes infectées, les règles de l'isolement sont modifiées et les personnes pourront en sortir si elles font deux tests rapides négatifs, à un jour d'intervalle.

Ces nouvelles règles, qui seront en vigueur jusqu'au 30 avril, entrent en vigueur dès ce vendredi, a précisé le gouvernement, dans un communiqué, ce vendredi, en fin d'après-midi. Le Premier ministre Xavier Bettel a d'ailleurs assuré à l'issue du vote que les bars et autres établissements horeca n'auraient pas à fermer à 23h, ce vendredi soir.

(L'essentiel)