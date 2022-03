Crise du coronavirus : L'Allemagne accueille des patients français

La région allemande du Bade-Würtemberg, frontalière de la France, offre 12 lits pour accueillir des patients français atteints du Covid-19.

L'Allemagne et la Suisse accueillent des patients français

Le premier patient français à bénéficier de ce transfert a été héliporté samedi après-midi vers l'hôpital de Fribourg-en-Brisgau, a expliqué à la présidente du conseil départemental, Brigitte Klinkert, à l'origine de cette initiative. Son département, frontalier de l'Allemagne et de la Suisse, est l'un des plus éprouvés depuis un grand rassemblement évangélique de jeûne et de prière en février qui en a fait un des principaux foyers français de l'épidémie.