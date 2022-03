Gaz russe : L'Allemagne active son plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement

L'Allemagne a activé le premier niveau de son plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel, face à la menace d'un arrêt des livraisons russes.

Une prévention

Les réserves sont actuellement remplies à 25%, a précisé le ministre, relevant qu'un arrêt des livraisons aurait de «graves conséquences» mais que l'Allemagne «pourra y faire face». «Le gaz et le pétrole arrivent actuellement conformément aux commandes» et «la mesure prise aujourd'hui relève de la prévention», a détaillé M. Habeck.

Ce n'est qu'au troisième niveau d'alerte, le plus élevé, que l'État devrait «intervenir» sur le marché pour «réguler» la distribution et définir les volumes affectés en priorité à chaque secteur. Le Kremlin a insisté mardi sur le paiement en roubles du gaz russe livré à l'Europe, rejetant les critiques du G7 qui avait qualifié d'inacceptable la demande. «Personne ne va livrer de gaz gratuitement. C'est tout simplement impossible. Et on ne peut le payer qu'en roubles», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.