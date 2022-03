L'Allemagne devra tenir son rang face à l'Autriche

L'Allemagne, battue par la Croatie jeudi (2-1), devra se reprendre ce soir face à l'Autriche.

Les 50 000 spectateurs du Ernst-Happel Stadion et les huit millions d’Autrichiens ne doivent pas se faire d’illusions, a prévenu Joachim Löw dès le lendemain de la débâcle de Klagenfurt. «Vous verrez une autre équipe d’Allemagne que celle qui a joué contre la Croatie, une équipe avec plus d’engagement, plus de vivacité et plus de volonté de vaincre», a promis le sélectionneur allemand.