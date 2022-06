Énergie : L'Allemagne devrait prolonger ses centrales nucléaires «un an ou deux»

Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a appelé samedi le gouvernement allemand à «sortir de l'idéologie» et à prolonger l'exploitation des trois dernières centrales nucléaires du pays.

Les appels sont de plus en plus nombreux pour pousser le gouvernement allemand à revoir sa position quant à l'exploitation des dernières centrales nucléaires en activité du pays, alors que ce dernier est confronté à des risques de rupture d'alimentation en énergie face à la réduction progressive des livraisons de gaz russe.

«Il y a encore trois centrales nucléaires qui fonctionnent en Allemagne, cela correspond à 25% de leur consommation d'électricité. Plutôt que de décider de les couper à la fin de l'année comme prévu dans les accords de coalition, on peut peut-être se dire qu'on va les poursuivre, pendant un ou deux ans afin de régler ce problème», a estimé M. Breton.

«Pieds et poings liés à la Russie»

Selon le commissaire français, il est essentiel de «sortir de l'idéologie et faire en sorte que l'on soit bien conscients des nécessités d'aujourd'hui tout en gardant en tête l'agenda vert (européen) qui est absolument essentiel». Entre «poursuivre une centrale nucléaire pendant un an ou deux et rouvrir des centrales à charbon, moi qui suis un fervent défenseur du pacte vert je sais où je préfère aller», a affirmé M. Breton.