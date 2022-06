Conflit en Ukraine : L'Allemagne doit prendre des mesures d'urgence pour son gaz

L'Allemagne va prendre des mesures d'urgence pour sécuriser son approvisionnement face aux baisses récentes de livraison de gaz russe, impliquant notamment un recours accru au charbon.

Le gouvernement réagit aux annonces, cette semaine, de plusieurs baisses de livraison de gaz, par le russe Gazprom, via Nord Stream, sur fond de bras de fer entre pays occidentaux et Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette décision est un revirement pour ce gouvernement de coalition, faisant la part belle aux Verts, et qui a promis de sortir du charbon d'ici à 2030. «C'est amer, mais c'est indispensable pour réduire la consommation de gaz», a réagi le ministre écologiste de l'Economie Robert Habeck, dans un communiqué.