Réunion à Luxembourg : L'Europe peut-elle se passer du gaz russe?

LUXEMBOURG – L'Allemagne a estimé ne pas pouvoir se passer du gaz russe «à court terme». Une analyse menée à l'échelle de l'Union européenne se révèle plus optimiste sur les conséquences d'un embargo.

L'Allemagne ne peut pas se passer des livraisons de gaz russe «à court terme» et des sanctions contre Moscou dans ce secteur feraient plus mal à l'UE qu'à la Russie, a estimé lundi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

«Nous devons envisager de dures sanctions, mais à court terme les livraisons de gaz russes ne sont pas substituables» et les interrompre «nous nuirait plus qu'à la Russie», a déclaré M. Lindner à Luxembourg, avant une réunion avec ses homologues de l'UE. L'Allemagne est dépendante à plus de 55% du gaz venu de Russie.

Interrogé par «L'essentiel», le ministre le Défense François Bausch avait jugé possible «à moyen terme» que le Luxembourg n'ait plus recours au gaz venu de Russie, via le développement des énergies renouvelables. Le Grand-Duché importe 25% de son gaz de Russie, via la Belgique.