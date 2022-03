Crash de l'A320 : L'Allemagne réunie pour un hommage national

La cathédrale de Cologne a accueilli vendredi 1 400 personnes pour l'hommage aux 150 morts du crash de l'avion de Germanwings dans les Alpes françaises.

L'Allemagne était rassemblée vendredi derrière le président Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel. Dans une ambiance recueillie, quelque 1 400 personnes pour la plupart vêtues de noir, dont 500 proches de disparus, ont écouté le «Requiem aeternam» chanté par une chorale marquant le début de la cérémonie œcuménique dans la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe.

Sur chaque siège a été placée une petite croix en bois et sur les marches du chœur, 150 bougies allumées représentent les 150 victimes du crash, y compris le copilote de Germanwings, Andreas Lubitz, accusé d'avoir volontairement précipité l'avion contre la montagne alors qu'il souffrait de problèmes psychiatriques. «Il faisait aussi partie des morts et c'est bien qu'il y ait une bougie pour lui», a déclaré à l'AFP Natacha Kirsch, commerçante de 50 ans venue en train pour assister à la cérémonie, «parce que c'est important».

«La mort qu'il cherchait pour lui-même»

Depuis ce drame qui a fait 150 morts, dont 72 Allemands et 50 Espagnols, «quelque chose a été détruit, qui dans ce monde ne peut plus être réparé», a-t-il ajouté, très ému. «Pour beaucoup d'entre nous le choc a peut-être été encore plus grave quand nous avons appris que l'accident n'avait selon toute vraisemblance pas été provoqué par un problème technique mais par l'acte volontaire d'un homme. Celui-ci a apparemment emmené avec lui les nombreuses autres personnes dans la mort qu'il cherchait pour lui-même», a rappelé le chef de l’État allemand, qui a longuement remercié les Français mobilisés sur les lieux de l'accident, citant notamment «les policiers, les pompiers, les alpinistes, les infirmiers, les médecins...» mais aussi les autorités et notamment le président François Hollande. «Je remercie aussi toutes les Françaises et les Français qui ont partagé la peine des proches de victimes allemandes. Ils ont ouvert leurs maisons et leurs cœurs (...) Pour ce signe touchant d'amitié entre nos deux pays nous sommes profondément reconnaissants», a-t-il dit.