Avortement : L'Allemagne va abroger une loi sur l'IVG datant d'Hitler

Après des années de controverse et de condamnations de gynécologues, l'Allemagne s'apprête à supprimer la législation limitant l'information sur l'avortement remontant à la période nazie.

Dans le contrat de coalition qu'ils ont paraphé en novembre, sociaux-démocrates, Verts et libéraux désormais aux commandes de l'Allemagne se sont engagés à abroger l'un des paragraphes les plus controversés du Code pénal. Ce paragraphe 219a, adopté en 1933 peu après qu'Adolf Hitler se fut arrogé les pleins pouvoirs, interdit «la publicité» pour l'IVG, un délit passible de «jusqu'à deux ans d'emprisonnement ou une amende».

Strictement encadré

Parmi les praticiens poursuivis ces dernières années figure Kristina Hänel, médecin généraliste de Giessen (ouest), devenue le «visage» du combat pour l'abrogation du paragraphe 219a après avoir été condamnée à verser 6 000 euros d'amende. Ses démêlés judiciaires ont fait des vagues dans le pays, rappelant aux Allemandes que l'avortement reste strictement encadré par la loi et que les médecins sont dissuadés de le pratiquer dans un pays pourtant à la pointe du combat pour les droits des femmes dans les années 1970.

En juin 2019, deux gynécologues berlinoises Bettina Gaber et Verena Weyer ont écopé chacune de 2 000 euros d'amende pour le même motif. «Je me réjouis qu'une prise de décision éclairée puisse être désormais possible» pour les femmes enceintes, «ce qui est notre devoir médical», avait réagi Kristina Hänel lors de l'annonce de la suppression de ce paragraphe.

Militants anti-avortement très actifs

Dans la plupart des cas ce sont des militants anti-avortement qui sont à l'origine de plaintes. À l'instar d'autres pays occidentaux, ils sont repartis en croisade, notamment sur Internet, ces dernières années. L'un d'entre eux a récemment été condamné pour avoir comparé l'IVG à l'Holocauste. Dans ce contexte, des médecins préfèrent retirer de leur site Internet toute information sur le sujet et ne veulent pas apparaître dans les listes fournies par les plannings familiaux.

Face au tollé suscité par les déboires judiciaires de médecins, le gouvernement d'Angela Merkel avait décidé, début 2019, d'assouplir légèrement cette législation en permettant désormais aux gynécologues et hôpitaux d'avertir sur leur site Internet qu'ils pratiquent l'avortement. En revanche il leur était toujours interdit de détailler quelles méthodes ils employaient.

Pas remboursé par la Sécurité sociale

Ce compromis n'avait pas satisfait les médecins concernés alors que les chrétiens-démocrates de la chancelière continuaient de s'opposer à l'abrogation du paragraphe controversé. «On ne pourrait plus faire de différence entre de la publicité pour une clinique de chirurgie esthétique et une clinique faisant des avortements», avait plaidé l'un des plus proches collaborateurs d'Angela Merkel à la chancellerie, Helge Braun.