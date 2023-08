L'Allemagne va décrocher une usine d'un géant taïwanais

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC va donner son feu vert à l'implantation de sa première usine européenne à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, avec le soutien financier du gouvernement allemand, indique lundi le quotidien allemand Handelsblatt. Le conseil d'administration du groupe taïwanais, premier fabricant au monde de semi-conducteurs, se réunit mardi pour officialiser la décision attendue depuis des mois, ajoute le journal d'informations économiques.

Une dizaine de milliards d'euros investis

Selon Handelsblatt, le fabricant taïwanais prévoit d'investir une dizaine de milliards d'euros dans la région de Dresde, place forte de l'industrie des semi-conducteurs en Europe. L'usine sera exploitée par une co-entreprise que TSMC doit former avec trois autres partenaires: le néerlandais NXP et les allemands Infineon et Bosch à hauteur de 10% chacun, d'après le mensuel allemand Manager Magazin.