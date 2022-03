GP de Hongrie : L'Allemand Nico Rosberg en pole position

L'Allemand de Mercedes sera en position idéale, dimanche au départ du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, grâce à sa pole position de samedi acquise avec une demi-seconde d'avance sur son compatriote Sebastian Vettel (Red Bull-Renault).

Cette nouvelle pole position met Rosberg en position idéale pour la course de dimanche, car il est très difficile de dépasser sur le tourniquet hongrois de 4,3 km, où il n'y a qu'une seule véritable ligne droite.

C'est la 6e pole position de l'année pour Rosberg, leader du Championnat du monde, dont trois d'affilée après Silverstone et Hockenheim. C'est aussi la 10e de sa carrière en F1, au terme d'une séance à suspense interrompue pendant quelques minutes, au début de la dernière partie (Q3), par des gouttes de pluie et la violente sortie de piste de Kevin Magnussen (McLaren), dans un virage mouillé où Rosberg s'en est tiré de justesse, à l'expérience. Son coéquipier et grand rival pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton, a été éliminé dès la première partie de la séance de qualifications (Q1), à la suite d'une fuite d'essence qui a mis le feu à sa monoplace.