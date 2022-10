Dans l'Himalaya : L'alpiniste Kristin Harila forcée de renoncer à sa tentative de record

L'alpiniste norvégienne Kristin Harila a renoncé, vendredi, à sa tentative de gravir les 14 montagnes de plus de 8 000 mètres de la planète en un temps record, faute d'avoir obtenu une indispensable autorisation chinoise pour gravir les deux derniers pics. «C'est fini pour le moment», a écrit la Scandinave de 36 ans dans un message sur Instagram assorti d'émojis de cœur brisé et de visage en larmes.

Seuls les sommets tibétains Shishapangma (8 027 mètres) et Cho Oyu (8 201 m) restaient à conquérir avant le 4 novembre pour que Kristin Harila batte le record établi en 2019 par le Népalais Nirmal Purja qui avait réalisé les 14 ascensions en seulement six mois et six jours. Mais la Chine n'a pas fourni le sésame espéré. En règle générale, les autorités chinoises n'ont pas délivré de permis d'ascension au Tibet depuis plusieurs années et le pays a de surcroît verrouillé ses frontières à cause du Covid.