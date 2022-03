Etude américaine – L'altruisme rallonge la vie de quelques années

Étude américaine : L'altruisme rallonge la vie de quelques années

Les personnes généreuses, principalement de leur temps, gèrent mieux leur stress et améliorent en conséquent leur propre santé.

Dans une étude publiée dans American Journal of Public Health, des chercheurs de l’Université de Buffalo, de Grand Valley State et Stony Brook ont étudié les comportements d’aide à autrui et leurs conséquences sur la santé et la longévité. L’étude a été menée entre 1987 et 1994 et a porté sur 846 personnes mariées, soit 423 couples. Les chercheurs ont analysé le lien qui existe entre le soutien apporté aux autres et le risque de décès, rapporte tendancemag.com.