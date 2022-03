L'aluminium fait verdir l'ordi

Apple ne lancera pas d’ultraportable. Ses portables

adoptent

par

contre

une

coque

en aluminium.

Les nouveaux portables auront tous le même clavier, le même écran, le même trackpad et le même châssis. Le nouveau trackpad, en verre, est élargi. Ce pavé tactile est 39% plus grand que l’ancien. Multi-touch et sans bouton, il réagit aux gestes, le clic s’effectuant sur le trackpad.

Les nouveaux portables Apple se dotent également d’un écran LED rétro-éclairé et de puces GeForce de NVIDIA au lieu de celle d’Intel.