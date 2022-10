En Pologne : L'ambassade de Russie à Varsovie «annexée» après un «référendum»

Un référendum fictif et humoristique était organisé à Varsovie, ce samedi.

«Les annexions sont à la mode en cette saison. Les Russes ont ''annexé'' des territoires occupés en Ukraine», ont expliqué les organisateurs de cette «consultation» dans un communiqué. «Nous avons décidé de suivre cette voie et d'organiser un référendum sur l'annexion de l'ambassade de Russie... à Varsovie», ont-ils poursuivi.

Ces ONG ont également fait référence à une plaisanterie virale sur les médias sociaux dans laquelle il est proposé aux Tchèques de s'emparer de l'enclave russe de Kaliningrad. La blague tchèque et l'initiative polonaise ont toutes deux été inspirées par la récente annonce par Moscou de l'annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de référendums qualifiés de « simulacres » par les Occidentaux.

«C'est beaucoup plus démocratique que ces référendums sous les missiles»

Brandissant le drapeau ukrainien bleu et jaune et des pancartes avec des slogans tels que «Terrorussia», «Bas les pattes de l'Ukraine!» et «Arrêtez ce mal!», quelque 3 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé à ce référendum fictif à Varsovie. La file d'attente pour voter s'étendait jusqu'à la rue abritant la somptueuse ambassade de Russie, devant laquelle l'urne avait été placée.