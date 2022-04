Français du Luxembourg : L'ambassade rassurante pour le scrutin de dimanche

LUXEMBOURG – D'après l'ambassade de France au Luxembourg, les perturbations du vote présidentiel, dimanche, seront «limitées», après la confusion entre les numéros de vote pour certains électeurs.

Des agents d'accueil pour accompagner les électeurs

Il confirme que, si un électeur a été convoqué dans deux bureaux de vote différents, c'est le numéro de bureau dans le mail du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui l'emporte. Et quoi qu'il en soit, «si pour une raison ou une autre l'électeur n'a pas reçu de convocation, il lui suffit de se présenter avec une pièce d'identité, un passeport ou une carte d'identité, même périmée». Et, sur place, le votant ne sera pas laissé à l'abandon.