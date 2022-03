Luxembourg - L'ambassade «reçoit des plaintes de Russes tous les jours»

La Russophobie est-elle une réalité au Luxembourg? Silencieuse depuis le déclenchement de l'invasion en Ukraine, l'ambassade de Russie a souhaité réagir à l'article de L'essentiel sur son rôle de relais de Vladimir Poutine au Luxembourg et les accusations de «russophobie»: «Le problème existe. Nous recevons des plaintes tous les jours, par téléphone ou par e-mail». Questionnée sur l'ampleur du phénomène, la porte-parole de la représentation russe au Luxembourg évoque «un nombre substantiel de cas pour un pays de la taille du Luxembourg».

«Il s'agit de discriminations et de menaces au travail, d'enfants de nos concitoyens visés dans les écoles, ce qui est tout à fait inapproprié», liste l'ambassade tout en se montrant plus réservée sur l'existence d'agressions physiques. Le cas de cette «avocate» prétendument russe dont la photo, le visage en sang, circule sur les réseaux sociaux, suite à une prétendue agression au Luxembourg, a également été communiqué à la mission diplomatique.

«Nous ferons tout pour protéger la communauté russe en attirant l'attention des autorités officielles». Quitte à faciliter le départ des citoyens qui le souhaitent. Sur les quelque 1 900 résidents au Luxembourg, certains auraient fait part à l'ambassade de leur souhait de quitter le Grand-Duché pour rentrer en Russie. Mais l'interdiction de l'espace aérien pour les avions russes et les vols suspendus par plusieurs compagnies à destination de Moscou ou Saint-Pétersbourg «pose problème», reconnaît la porte-parole.

«Nous avons apprécié le soutien de Xavier Bettel et de Jean Asselborn»

Également interrogée sur l'invasion en Ukraine, l'ambassade de Russie s'en tient à la communication officielle utilisant les termes de «crise» et «d'opération militaire» et bannissant l'emploi du mot «guerre». Concédant «une situation compliquée» concernant ses relations avec le Luxembourg, l'ambassade assure que le dialogue continue. Dans une volonté évidente d'apaisement, la mission diplomatique indique «avoir beaucoup apprécié le soutien» du Premier ministre, Xavier Bettel, et du ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, dans leur message de prévention contre toute «russophobie».