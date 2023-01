Ambassade des Etats-Unis: «L'ambassadeur de Russie? Le seul que je n'aie pas rencontré»

LUXEMBOURG/WASHINGTON – Près d'un an après sa prise de fonction, l'ambassadeur américain au Luxembourg, Tom Barrett, évoque la guerre en Ukraine et «la nécessité de revoir le financement de l'OTAN».

Tom Barrett est arrivé au Luxembourg au début de l'année. Vincent Lescaut

L'essentiel: Votre prise de fonction a coïncidé avec le début de la guerre en Ukraine…

Thomas M. Barrett, ambassadeur des États-Unis au Luxembourg: Cela a tout changé. La guerre a souligné l'importance de l'OTAN et de l'Union européenne. La réponse de l'UE a surpris Poutine, qui s'attendait à une Europe divisée et attentiste. Il pensait intimider la Finlande et la Suède, et il a obtenu l'opposé… Il voulait effrayer les Ukrainiens et, là aussi, il a eu tout l'inverse. Ces derniers ont montré au monde à quel point ils étaient vaillants en se battant pour leur pays. Ici à l'ambassade, nous sommes en relation avec toutes les institutions qui travaillent pour les Ukrainiens. Fournir l'aide le plus rapidement possible constituait un grand challenge, mais nous avons plutôt bien géré.

Avez-vous rencontré l'ambassadeur de Russie, Dmitry Lobanov?

Jamais, cela veut tout dire non? C'est le seul ambassadeur que je n'aie pas rencontré depuis que je suis ici. J'ai beaucoup d'interactions avec les représentants des autres pays. Tous sauf lui. Cela montre à quel point la Russie s'est isolée du reste du monde. Si je souhaite m'entretenir avec lui? J'aime échanger avec les gens. Mais la Russie a envahi un pays, ce qui modifie la dynamique. Le président Biden a affirmé qu'il rencontrera Poutine, si ce dernier veut arrêter la guerre. Je suis dans la même optique.

Quelles seraient les conditions?

Que la Russie se retire d'Ukraine. La Russie est l'agresseur qui a violé la loi internationale. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les violations des droits de l'homme, les attaques contre les civils. Le problème, c'est que rien ne montre que la Russie est intéressée par la paix…

Beaucoup de personnes craignent la guerre nucléaire…

Tout le monde tremble quand on parle d'armes nucléaires. Toute personne responsable reconnait une chose: «Pas ça». Mais en Russie, c'est différent. L'armée est en grande difficulté. J'espère que cette ligne ne sera pas franchie…

Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'Amérique sera «la grande gagnante» de la guerre?

Je vais le dire clairement: je veux que les Ukrainiens gagnent la guerre, que les familles soient réunies, que les pères voient leurs enfants revenir à la maison, que les gens soient en sécurité chez eux.

Qu'en est-il de l'accord commercial avec l'Europe?

C'est une bonne chose pour l'Europe et les États-Unis. Les plus grandes entreprises ont déjà l'opportunité de travailler avec les gouvernements, d'être des acteurs puissants à l'échelle internationale. Mais l'intérêt du TTC (The EU-US Trade and Technology Council) est d'offrir aux petites et moyennes entreprises un moyen de se faire entendre également.

Les États-Unis s'intéressent-ils toujours à l'Europe?

Oh oui, plus que jamais! L'Europe s'est établie comme une force internationale en parlant d'une seule voix. C'est la même chose pour l'OTAN. On n'entend plus vraiment que l'alliance n'a pas d'utilité. D'où l'opportunité de réexaminer le financement de la défense. Beaucoup de pays sont montés en régime, y compris le Luxembourg, mais les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent. Chacun va devoir prendre sa part et remplir ses obligations.

