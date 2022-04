Au Luxembourg : L'ambulance sort de la route et se renverse

BETTEMBOURG – Le CGDIS indique qu'une ambulance en route pour une intervention a eu un accident, ce samedi matin.

Une ambulance est sortie de la route, ce samedi matin, en raison de conditions de circulation compliquées par la neige et le verglas.

«Encore une fois la preuve qu'aucune intervention n'est anodine», relève le Corps grand-ducal d'incendie et de secours, dans un message posté sur Facebook. Tôt ce samedi matin, une ambulance avec trois pompiers à bord a en effet eu un accident alors qu'elle faisait route vers une intervention.

La chaussée rendue glissante à cause de la neige et du verglas, le véhicule de secours est sorti de la route avant de se renverser et de finir sur le flanc. Deux des trois pompiers ont dû être emmenés à l'hôpital pour y subir des contrôles.