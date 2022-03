Poursuivi aux Etats-Unis – L'amende du Credit Suisse serait encore plus lourde

Poursuivi aux États-Unis : L'amende du Credit Suisse serait encore plus lourde

La banque pourrait devoir payer aux autorités américaines jusqu'à 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) d'amende pour avoir incité des contribuables américains à ouvrir des comptes non déclarés en Suisse.

L'information émane jeudi du Wall Street Journal, sans qu'il soit possible de vérifier ce chiffre. La banque helvétique verserait environ 600 millions de dollars au régulateur bancaire de l’État de New York et 100 millions à la Réserve fédérale, en plus d'une amende de 1,7 milliard de dollars au département américain de la Justice, d'après le quotidien financier. L'amende avoisinerait donc la somme record de 2,4 milliards de dollars (1,75 milliard d'euros).