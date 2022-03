Idylle sur grand écran – L'amour entre Edward et Bella est-il déjà brisé?

Avant d’être un énorme succès sur grand écran et en DVD, «Twilight» est une saga en quatre tomes, dont le premier est paru en 2005. Elle a été écrite par Stephenie Meyer, une mère au foyer américaine et mormone...

Elle y raconte l’histoire d’Edward Cullen et Bella Swan, un vampire et une adolescente pas comme les autres. Ils s’aiment mais leur différence va les mener dans diverses aventures qui auront passionné quelque 29 millions de lecteurs à travers le monde et rapporté plus de 30 millions d'euros à son auteur. Le premier «Twilight» a déjà rapporté 130 millions d'euros à ses chanceux producteurs. Et c'est loin d'être fini!