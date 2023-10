«L'Amour est dans le pré»: Il craque pour la prétendante d'un autre!

Dans l'émission diffusée lundi soir, on apprend que l'agriculteur, amateur de chasse, s'est lié d'amitié avec le touchant Patrice, éleveur bovin normand qui l'a invité à une soirée karaoké avec ses deux prétendantes, Justine et Véronique. Et cette dernière a littéralement tapé dans l'œil de Charles qui a passé la soirée à tourner autour du pot.

Un rapprochement que Charles a initié après s'être évidemment enquis du choix de Patrice. «Je n'ai rien fait derrière son dos, c'est un ami, ça ne se fait pas», a-t-il indiqué à Télé-Loisirs. «Patrice s'est confié à moi en me disant qu'il voulait choisir Justine. Je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas si je me rapprochais de Véronique. Il m'a répondu qu'il était content». Et d'ajouter que Véronique avait failli lui écrire mais qu'elle avait été effrayée par le fait qu'il ait des enfants et une ex-femme.