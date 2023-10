«L'amour est dans le pré»: «On a vécu un petit miracle de la vie»

«C'était inattendu», a confié à Puremedias.com la productrice de l'émission, Gabriella Mather à propos du rapprochement entre Charles et Véronique. Cette dernière était une des prétendantes de Patrice mais a eu un vrai coup de coœur pour un autre agriculteur de l'émission (NDLR: qui n'avait pas reçu de courrier). Lors d'une soirée, ils se sont taquinés, visiblement séduits l'un par l'autre. «Dès qu'ils se sont séparés à la gare, ils passaient leur vie au téléphone à s'appeler, à se manquer. On s'est dit 'Ok, on est sur un truc qu'il faut suivre'», poursuit la productrice.

«Notre boulot était de voir dans quelle mesure le coup de cœur était sincère et avéré. C'était très important pour nous de les laisser faire leur truc sans nous, hors caméras pour voir où ça allait aller de manière authentique», explique-t-elle. Mais «dès le départ on a fantasmé un scénario où Charles, qui n'avait pas reçu de courrier, se retrouvait avec une prétendante inattendue qui débarquait dans sa ferme».

«C’était intense»

Après s'être assuré que les deux tourtereaux étaient bel et bien mordus, la production leur a demandé de jouer le jeu et ne pas se rencontrer physiquement. «On tenait à préserver la spontanéité des retrouvailles pour les caméras». Et ils n'ont pas été déçus: après avoir passé trois semaines scotchés au téléphone les deux amoureux n'attendaient que de se prendre dans les bras.

«Quand je suis descendue de la voiture, c’était évident qu’on s’embrasse», a confié Véronique. «Quand je l’ai embrassé, j’ai ressenti beaucoup d’amour. C’était intense», a souri l'agriculteur. «Ces retrouvailles, c’est beau!».

«C’est plus que des papillons, c'est plus gros que ça...»

«En tant que productrice, c'est le genre de chose dont on rêve dans un programme. On aurait pu l'écrire en se disant : 'Mais non, ça n'arrivera jamais'. On a vécu un petit miracle de la vie. On a le sentiment d'avoir eu la chance d'être là au bon moment», conclut Gabriella Mather.

Le passionné de chasse est visiblement chamboulé: «C’est plus que des papillons, c'est plus gros que ça... C'est au moins des mouettes, des papillons, c'est trop petit». Avant de conclure: «J'y crois fortement, que je vais arriver au bonheur. C'est peut-être le destin après tout. C'est peut-être pour ça qu'on ne m'a pas écrit de lettres. On verra bien et il faut y croire, ça va marcher». À en croire les réseaux, les téléspectateurs sont visiblement ravis de ce romantique retournement de situation.

