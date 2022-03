L'amphithéâtre s'ouvre pour des concerts rock

Le groupe de rock médiéval In Extremo donnera un de ses rares concerts dans un cadre romain, vendredi soir.



Ce n'est pas la première fois que l'amphithéâtre romain de Trèves ouvre ses portes pour des concerts, mais ces événements comptent parmi les raretés. Cet été, ce sont In Extremo et Fury In The Slaughterhouse qui ont la possibilité de jouer dans ce cadre historique.

Jeudi soir, les Furys font leurs adieux aux fans. Le groupe se dissoudra après cette tournée qui se finira le 30 août dans leur ville d'origine, Hanovre. Après 20 ans, les chemins des six amis se séparent pour des raisons de différences musicales. Fury In The Slaughterhouse a connu de nombreux succès grâce à des tubes comme «Time to Wonder» ou bien «Radio Orchid» - des chansons que les fans pourront écouter en live. Le groupe rock a prévu un concert «best of». In Extremo jouera demain soir sur la scène de l'amphithéâtre. Le septuor berlinois a sorti son dernier album, «Ius Primae Noctis», en mai. À l'aide de vielles à roue et cornemuses, leurs chansons rock-metal sonnent comme une touche médiévale. Les textes, eux aussi, viennent de cette époque. Leurs concerts sont de véritables spectacles, costumes, lumières et feu inclus.